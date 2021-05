In Youth We Trust: Vincent Kompany grijpt maar al te graag terug naar zijn jonkies

Woensdag in Genk was het Killian Sardella die de plaats innam van Elias Cobbaut. Een dikke week eerder was het Bart Verbruggen die Timon Wellenreuther uit het doel verdrong. Vincent Kompany geeft zijn jonkies maar al te graag hun kans, ‘In Youth We Trust’ is de meest gehoorde leuze op Neerpede. Over het hele seizoen zijn er al dertien jongeren in actie gekomen. Dit is het paars-witte talentenleger van Kompany.