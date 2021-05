Ex-doelman Stijn Stijnen leeft mee met de titelstrijd van Club Brugge: “De harde kant van de zachte Clement heeft me verbaasd”

Oude liefde roest niet. Tien jaar geleden werd Stijn Stijnen weggestuurd bij Club Brugge. Zijn liefde voor blauw-zwart is er nauwelijks door verminderd. Als Club dit weekend zijn zeventiende landstitel behaalt, waarvan twee met de 40-jarige ex-doelman, balt er iemand in het kleine Limburgse Kozen zijn vuist.

Stijnen is al drie jaar hoofdtrainer van Patro Eisden, dat in de eerste amateurklasse uitkomt. De voorbereiding op het komende seizoen is al volop bezig en als nu ook nog de licentie wordt behaald, kan ...