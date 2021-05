Filosoof en Midden-Oosten-expert over ‘de derde intifada”: “Zelfs de heilige Obama kon niks doen”

De Palestijns-Israëlische kwestie heeft niet veel olie op het vuur nodig om weer in alle hevigheid op te laaien. Het begon met dreigende uithuiszettingen in Oost-Jeruzalem en een inval in de Al-Aqsamoskee, en nu worden al dagenlang langs weerszijden raketten afgevuurd. “Niemand zegt het, maar dit is wel degelijk de derde intifada”, zegt Ludo Abicht, behalve filosoof ook expert in het aanslepende conflict.