Heeft Bugatti na 80 jaar een van de grootste automysteries ooit opgehelderd? Is ‘La Voiture Noire’ eindelijk gevonden?

Wat het paneel van De Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck is voor de kunstwereld, is de Type 57 SC Atlantic van Bugatti voor de autowereld: spoorloos verdwenen, vaak naar gezocht, nooit gevonden. Tot nu. Althans, dat hopen de vele fans van het Franse supercarmerk. Aanleiding is een opmerkelijke actie van Bugatti op Instagram: een salvo van 15 zwart-witfoto’s met teasende boodschappen over een zoektocht van 374 dagen en een grote onthulling op 31 mei.