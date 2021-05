“RC Genk heeft sleutel tot kampioenenfeest van Club Brugge”

We zitten er met zijn allen al enkele weken op te wachten. Gaat het dit weekend dan gebeuren? Pakt Club opnieuw de titel? RC Genk heeft zaterdag de sleutel in handen om Club zijn kampioenenfeest te laten beleven. Alleen een zege op Anderlecht kan de regerende en hoogstwaarschijnlijk toekomstige kampioen nog echt verontrusten.

De halvering van de punten blijft ons een doorn in het oog. We hoeven maar te refereren aan de commotie over de Super League en de uitspraak van Pep Guardiola. “Als je niet langer beloond wordt voor wat ...