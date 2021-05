Gezien Zlatan? Ploegmaat van Kevin De Bruyne scoort “op z’n Ibrahimovic” voor Manchester City

Manchester City keek op de 37ste speeldag in de Premier League Newcastle United in de ogen. De kans voor de Cityzens om hun titel nog wat meer glans te geven. En Ferran Torres nam dat wel héél serieus...

Bij de rust stond het 2-2 in St James’ Park. De thuisploeg kwam op voorsprong via Emil Krafth, waarna Joao Cancelo de gelijkmaker scoorde. Vlak voor rust was het moment van Torres gekomen. De Spaanse aanvaller devieerde een vrije trap op acrobatische wijze in doel. Een goal waar zelfs Zlatan Ibrahimovic jaloers op zou zijn.

.@FerranTorres20 met een late inzending voor doelpunt van het seizoen! ???? pic.twitter.com/VQs1D3ZOYm — Play Sports (@playsports) May 14, 2021

Joelinton scoorde in de extra tijd van de eerste helft nog wel de 2-2 voor Newcastle, dat na de pauze op voorsprong kwam na een doelpunt van Joe Willock. Maar Torres was nog lang niet klaar. De aanvaller scoorde twee keer op drie minuten tijd, goed voor een hattrick en 3-4 voor Man City.