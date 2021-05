Goudmakers vs. Goudzoekers: Anderlecht en Genk zijn de twee grootste talentfabrieken in het Belgisch voetbal

Anderlecht-Genk is niet alleen een clash om de tweede plaats, het is ook het duel tussen de twee grootste talentfabrieken uit ons voetbal. Toch is er een verschil: RSCA leidt zijn wonderboys vooral zelf op, de Limburgers ontdekken overal ter wereld toppers om die dan carrière te laten maken. Wat is er moeilijker: talent zelf opleiden of talent rekruteren?