De nieuwste gegevens over de vaccinatiecampagne, de recentste cijfers en een antwoord op al jouw vragen vind je terug in de Vaccinatiegids van Het Nieuwsblad. Vandaag: Kan je tussen je eerste prik en je tweede prik op vakantie gaan?

Jezelf niet laten vaccineren betekent in de eerste plaats dat je meer kans hebt om besmet te worden en het virus door te geven aan anderen. Niet-gevaccineerde mensen worden vaker ernstig ziek, met hospitalisatie als gevolg. “Als je ouder bent dan 50 of onderliggende aandoeningen hebt dan is het risico op hospitalisatie en overlijden nóg hoger”, zegt Gudrun Briat, woordvoerder van de Taskforce Vaccinatie. “Voor België wordt het ook moeilijker de groepsimmuniteit te bereiken. Die is nochtans cruciaal om kinderen en mensen met een ernstige allergie voor vaccinonderdelen te beschermen.”

Ook praktisch heeft het gevolgen. Met een volledige vaccinatie op je coronapaspoort kan je het gemakkelijkst van de herwonnen vrijheid genieten. “Een alternatief is je telkens laten testen als je op reis gaat maar dat is omslachtig”, zegt Briat. “In België kunnen activiteiten zoals festivals, fitnesszalen, sportwedstrijden en restaurants je coronapaspoort opvragen voordat je binnen mag.”