De nieuwste gegevens over de vaccinatiecampagne, de recentste cijfers en een antwoord op al jouw vragen vind je terug in de Vaccinatiegids van Het Nieuwsblad. Vandaag: Zijn de vaccins bestand tegen de Indiase variant?

Over de Indiase variant weten we nog weinig. India is terughoudend met het delen van informatie. Maar omdat het enkele cruciale mutaties deelt met de beter gekende Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten is het goed mogelijk dat de vaccins iets minder goed werken, met de nadruk op ‘iets’.

Experten zijn overtuigd dat de vaccins de meeste mensen blijven beschermen. De producenten zijn intussen bezig om de werkzaamheid van hun vaccins verder op te krikken.