Georganiseerde misdaad floreert door coronacrisis: zelfs fraude met beademingstoestellen

De georganiseerde misdaad draaide tijdens de coronacrisis als een tierelier. De Belgische antiwitwascel speelde vorig jaar 1.228 nieuwe dossiers door aan de parketten, meer dan de vorige jaren. Die gingen over ruim 1,63 miljard euro aan verdachte geldstromen uit alle vormen van criminaliteit. Dat zijn honderden miljoenen euro’s meer dan de vorige jaren, schrijft De Tijd zaterdag. In 2019 ging het om 1,15 miljard euro. Het is zelfs 1 miljard meer dan in 2015.

“De gezondheidscrisis vertraagde de wettige economie, maar de ondergrondse economie bleef bloeien”, besluit de antiwitwascel in haar jaarverslag over 2020. De cel kreeg vorig jaar 31.605 meldingen van de banken, notarissen en andere sectoren over verdachte geldtransacties. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2019.

De oplichters maakten onder andere misbruik van de nood aan mondmaskers, ontsmettingsgels, beademings­toestellen en testkits. Ze leverden maar een deel of niets van de beloofde ladingen. Ook beleggingsfraude, phishing en andere massafraude via het internet namen toe.

De antiwitwascel ontdekte een zware belastingfraude met mondmaskers. De omzet van een Belgisch bedrijf nam vorig jaar met miljoenen euro”s toe door transacties die te maken hadden met bestellingen van mondmaskers. Maar het bedrijf draaide mee in een btw-carrouselfraude. De omzetten waren fictief. Bij de douane was geen enkele import van mondmaskers bekend voor het bedrijf.

Ook de coronasteunmaatregelen zijn gretig misbruikt. Allerlei documenten zijn vervalst om premies en uitkeringen te krijgen. De antiwitwascel ontdekte dat plots meer dan 1 miljoen euro aan werkloosheidsuitkeringen encoronapremies werden betaald op een rekening. Het ging om een crimineel netwerk dat valse bedrijven en valse identiteiten gebruikte.