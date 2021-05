Geen La Boum 3: collectief achter La Boum Test “gooit handdoek in de ring na zoveel onbegrip en haat”

Brussel - Het collectief L’abîme, dat begin mei in het Ter Kamerenbos zonder toelating het evenement La Boum 2 organiseerde, ziet naar eigen zeggen af van de organisatie van La Boum Test, een nieuw evenement dat normaal gezien nu zaterdag in het Ter Kamerenbos zou plaatsvinden. Dat heeft het collectief vrijdag laten weten via Facebook.

“We geven op... we gooien de handdoek in de ring ten aanzien van zo veel onbegrip en haat na alles wat we voor de zaak hebben opgeofferd. (...) Het is gedaan met L’ABÎME, lang leve LA BOUM !”, schrijft het collectief.

Nadat zowel het fake-festival La Boum op 1 april en La Boum 2, een evenement van het L’abîme team om op 1 mei te protesteren tegen de geldende coronamaatregelen, eindigden in urenlange confrontaties met de politie, kondigde L’abîme wat later het zogenaamde testevenement La Boum Test aan. De organisatie achter het event diende een aanvraag in voor een toelating, maar kreeg nul op het rekest van de stad Brussel en de Brusselse politie. “Het evenement voldoet niet aan de voorwaarden”, klonk het daar.

Het blijft nu afwachten of er ondanks deze boodschap van het collectief toch nog een massa volk komt opdagen in het Ter Kamerenbos.

