Omstreden nieuwe servicevoorwaarden WhatsApp van kracht

Vanaf zaterdag worden de omstreden nieuwe servicevoorwaarden en privacyregels van WhatsApp dan toch van kracht. Wie het nieuwe beleid aanvankelijk niet aanvaardt, zal voorlopig de berichtendienst nog wel kunnen gebruiken, maar verliest na een tijd wel de toegang tot zijn chats.

WhatsApp kondigde begin dit jaar nieuwe voorwaarden aan, maar die lokten meteen commotie uit. De berichtendienst mag volgens de nieuwe regels namelijk gegevens delen met moederbedrijf Facebook. WhatsApp zelf benadrukt dat de privacy van de mensen hierdoor niet geschonden wordt. “Je persoonlijke gesprekken blijven beveiligd met end-to-endversleuteling. Dit betekent dat niemand buiten je chats je berichten kan lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp of Facebook niet”, klinkt het.

Het Californische bedrijf had door de ophef over de privacyregels de implementatie van de nieuwe voorwaarden al een eerste keer met drie maanden uitgesteld, tot 15 mei. Wie de nieuwe voorwaarden niet zou accepteren, zou na die datum geen berichten meer kunnen lezen en versturen.

Zaterdag worden de nieuwe regels effectief van kracht. WhatsApp heeft intussen wel laten weten dat het zeker geen accounts zal verwijderen of deactiveren wanneer mensen de nieuwe overeenkomst niet aanvaarden. “In de afgelopen weken hebben we een melding getoond in WhatsApp met daarin meer informatie over de update. Nadat we iedereen de tijd hebben gegeven de informatie door te nemen, blijven we mensen eraan herinneren dat ze de informatie bekijken en akkoord gaan”, klinkt het.

Na een paar weken met waarschuwingen en herinneringen volgt echter wel het geleidelijke verlies van belangrijke functies. Gebruikers krijgen niet langer toegang tot hun lijst met chats, maar kunnen wel nog inkomende telefoon- en video-oproepen beantwoorden. Wie meldingen heeft ingeschakeld, kan erop tikken om ze te lezen, te reageren op een bericht of terug te bellen na een gemiste oproep. Wie na die paar weken van beperkte functionaliteit de nieuwe voorwaarden nog steeds weigert, zal geen oproepen, meldingen of nieuwe berichten meer ontvangen. De exacte timing voor uitsluiting van functionaliteit kan volgens WhatsApp van gebruiker tot gebruiker verschillen.

