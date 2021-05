Stortbui treft basisschool: “Overal stond er water, tot vier centimeter hoog”

Waregem - Een hevige stortbui in de regio Waregem zette vrijdagavond onder meer de vrije basisschool Sint-Petrus in de Roger Vansteenbruggestraat onder water. Er werd zaterdagmorgen met man en macht gepoetst.

De hevige regenval van vrijdagavond in de regio was kort en krachtig. De vrije basisschool in de Roger Vansteenbruggestraat in Waregem ontsnapte opnieuw niet aan wateroverlast. Directeur Veronique Amez: “De gang van de lagere school, twee klassen, een bureel, de lerarenkamer, de computerklas en de turnzaal, overal stond er water, tot vier centimeter hoog.”

Glaasje cava

Reden genoeg voor de directie om alle hens aan dek te roepen. Zeven personeelsleden probeerden meteen met man en macht het meeste water op te ruimen. Dat lukte uiteindelijk. Zaterdag werd nog een tweede inspectieronde gedaan. “Naast de school ligt een braakliggend stuk grond. Dat ligt hoger dan onze school en dus stroomt het water elke keer weer binnen bij ons”, zegt Amez. “Er lagen zandzakjes, maar die waren stuk gegaan. We hadden ze weggehaald om te vervangen. Dat was nog niet gebeurd. En net dan heb je pech.”

Het is niet de eerste keer dat de school getroffen wordt door wateroverlast. “Daarom hadden we die voorzorgen getroffen. Met gebundelde krachten hebben we alles kunnen poetsen. De school gaat maandag zeker weer open. Positief als we zijn, hebben we nadien zelfs een glaasje cava gedronken op onze arbeid.”

Twintig oproepen

Brandweerofficier van de hulpverleningszone Fluvia Henk Vanwalleghem vond het al bij nog een beheersbare avond. “We hebben een twintigtal oproepen gekregen tussen 18 uur en 19.30 uur. Dat valt mee, al is het natuurlijk erg voor wie het overkomt. Omstreeks 21.30 uur was alles afgehandeld. Een uurtje later was er nog een interventie op de Expresweg in Waregem.”

Die Expresweg stond na de regenbui helemaal blank. “Een nieuw kanaal Waregem-Wielsbeke”, grapten Waregemnaars. Het water moet er normaal automatisch weggepompt worden, maar er zou een defect geweest zijn aan die pompen. De weg werd even herschapen in een waterweg. De politie sloot de verbindingsweg af voor het verkeer.

In totaal moet op korte tijd dertig liter water zijn gevallen in Waregem en vooral deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. Elders in de regio regende het her en der hevig, maar overstromingen waren er niet.