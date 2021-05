Vlaanderen koopt voor 1 euro kasteel dat ten onder ging aan ruzie tussen twee broers: in plaats van lekken te herstellen, kochten ze emmers om eronder te zetten

Sint-Truiden -

De Vlaamse overheid heeft het kasteel van Heers, vlak bij Sint-Truiden, gekocht. Daarmee komt een eind aan meer dan veertig jaar ­verval, maar ook aan de dynastie van de ­adellijke familie Desmaisières in het kasteel. Twee broers, de burggraven Michel en ­Ricardo, leefden er jarenlang in erbarmelijke omstandigheden. Elk in een eigen vleugel van het pand, want de twee hadden ruzie.