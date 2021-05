15-jarige jongen doodt 17-jarig meisje in Frankrijk na ruzie op sociale media

Een schokkende moord in het Franse Ivry-sur-Seine, een gemeente net buiten Parijs. Daar heeft een 15-jarige jongen heeft een 17-jarig meisje neergestoken na een ruzie op sociale media. Het slachtoffer is overleden. Dat melden AFP en Le Monde.

De feiten vonden vrijdagnamiddag plaats. De dader sloeg op de vlucht, maar kon ingerekend worden in een gemeente zo’n vijftien kilometer verder, aldus het parket.

Aan de basis ligt een conflict op sociale media. Volgens vriendinnen van het slachtoffer had de dader die dag een Snapchat-groepje opgericht. Daar postte hij grove dingen over de jongere zus van het slachtoffer. De hele groep was aan haar gewijd. Volgens Philippe Bouyssou de burgemeester van Ivry-sur-Seine wou het slachtoffer bemiddelen met de 15-jarige dader. Ze bekocht het met haar leven. “Ik ben diep bedroefd en geschokt dat dit type debacle tot zulk drama kan leiden”, zei hij nog aan AFP. “Mijn zus was geen delinquente”, verklaarde de zus van het slachtoffer na de feiten. “Ze wou enkel een probleem regelen.”