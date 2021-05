Het doolhof-El Kaouakibi: waar hadden Sihame en haar familie een vinger in de pap?

Ondernemen zit haar in het bloed, Sihame El Kaouakibi. En het wordt steeds duidelijker dat ook haar broers en zussen bezige bijtjes zijn. Nu de geldstromen rond de figuur van Sihame langs alle kanten tegen het licht worden gehouden, zoeken wij onze weg in de doolhof van vennootschappen en vzw’s waarbij de clan betrokken was of is, als zaakvoerders of bestuurders. Het Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen toonden ons de weg.