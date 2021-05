Vaccinatie het laagst in Brusselse gemeenten die het hardst getroffen werden

Brussel - Terwijl de vaccinatiecampagne in Vlaanderen behoorlijk goed draait, verloopt ze in Brussel een stuk moeilijker. Zo is in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis en Brussel stad nog geen 20 procent van de volledige bevolking gevaccineerd. “Dit zijn ook gemeenten waar het meest aantal positieve covid-tests werden vastgesteld”, zegt professor Dirk Devroey, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB.

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat de vaccinatiegraad in een aantal Brusselse gemeenten zoals Sint-Pieters-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe al meer dan 32 procent bedraagt, wat overeenstemt met de vaccinatiegraad in België, die in week 18 al 30,8 procent was.

“Maar in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest was in week 18 nog maar 23,9 procent van de totale bevolking gevaccineerd”, zegt professor Devroey. “Dat komt vooral omdat in een aantal gemeenten zoals Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis en Brussel stad nog geen 20 procent van de volledige bevolking een eerste prik kreeg. In deze gemeenten slaagt men er ook niet in om meer dan 70 procent van de 65-plussers te vaccineren.”

Bovendien blijkt dat in deze gemeenten de toename van het aantal gevaccineerde inwoners ook minder stijgt dan in de andere gemeenten. En de gemeenten waar het minst gevaccineerd wordt, telden het afgelopen jaar ook het grootste aantal positieve gevallen.

Volgens professor Devroey kunnen er een aantal verklaringen zijn voor die lage vaccinatiegraad: “Hebben de inwoners minder interesse in hun gezondheid? Of denken ze dat ze geen vaccin moeten krijgen als ze de ziekte hebben doorgemaakt? In deze gemeenten hebben de inwoners ook minder vaak een vaste huisarts, voor veel mensen toch de vertrouwenspersoon bij uitstek om betrouwbare informatie te krijgen over ziekte en preventie. Het valt ook op dat vooral in de gemeenten waar veel Nederlandssprekende inwoners zijn, de vaccinatiegraad het hoogst is. Misschien staan Nederlandssprekende inwoners meer open voor vaccinatie.”