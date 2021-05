Oh nee! VAR-busje reed naar GenT in plaats van naar GenK

Een Belgenmop? Toch wel! Het VAR-busje dat woensdagavond te laat toekwam in Genk was op weg naar… Gent. De aftrap van de wedstrijd werd met een kwartier uitgesteld.

“De firma die voor het busje verantwoordelijk is, was de topper tussen Genk en Anderlecht uit het oog verloren. Het busje was daardoor te laat gearriveerd in Genk, amper een uur voor de wedstrijd”, was aanvankelijk de uitleg. Maar dat bleek niet volledig te kloppen. Want wat bleek gisteren. Het busje was woensdagmiddag aanvankelijk naar GenT gereden in plaats van naar GenK. Pas in de buurt van de Ghelamco Arena, en toen de chauffeur nog eens naar zijn papieren keek, besefte men in het busje dat men fout zat. Een echte Belgenmop.