Romantisch weekendje in Rotterdam blijkt sloopfuif: AirBnb-eigenaar blijft achter met 30.000 euro aan schade

Daniël verhuurt zijn appartement in Rotterdam via AirBnb. Hij kreeg een aanvraag twee tortelduifjes dat nood had aan een weekendje uit om een jubileum te vieren. Van romantiek kwam niets in huis en het koppeltje bleek een groep van vijftig jonge mannen. Met 30.000 euro aan schade als gevolg.

Daniël deed zijn verhaal bij de Nederlandse krant AD. Dat een AirBnb-gast een glas breekt, kan gebeuren, maar deze groep fuifbeesten maakte het wel erg bont.

Aanvankelijk leek er niets aan de hand. Daniel verhuurt zijn appartement via een beheerder die op zijn beurt ook met AirBnb werkt. “Zoals altijd laten we weten dat er geen luide muziek gedraaid mag worden. Geen feesten, kortom geen overlast. Eigenlijk is dat niet eens nodig, want er is nog nooit wat noemenswaardigs gebeurd. Een meisje was op zoek naar een Airbnb om een jubileum te vieren, want zij en haar partner waren zoveel jaar bij elkaar. De beheerder vertelde nogmaals het verhaal dat ze geen feest mochten geven en geen overlast mochten veroorzaken. Dat was allemaal geen probleem.”

Tot daar ging alles vlot, maar dan nemen de huurders contact met hem op. Ze gaven aan niet eerlijk te zijn geweest, dat ze een feest hebben gegeven, dat het uit de hand gelopen is en de ze door de politie uit het pand zijn gezet. Ter plaatse moet Daniël vaststellen dat zijn appartement tot een vuilnisbelt is herschapen. “Het was een ravage”, zegt Daniël aan AD. “Meubels waren gesloopt, er was taart tegen de muur gegooid en gekotst tegen de muren, het keukenblad was kapot, er lagen stukgeslagen vloertegels, in de badkamer was er schade aan de elektriciteit. Overal was het heel erg smerig. We hebben een schaderapport op laten maken: de schade was 32.000 euro. Ik moest de vloer vervangen, de boel opnieuw verven, de keuken herstellen, de sloten vervangen, schoonmaken, de elektra in de badkamer laten vervangen en nieuwe laden voor in de koelkast en nieuwe meubels kopen. Alleen het verfwerk kostte me al 9000 euro.”

Nog volgens Daniël doet AirBnb moeilijk over de schade. Volgens hem ben je bij AirBnb verzekerd tegen schade 1 miljoen dollar, maar nu wil AirBnb niet meer dan 8.000 euro betalen. “Ik ben normaal nooit zo van het klagen, maar heb wel moeite met onrecht”, zegt hij nog aan de Nederlandse krant. “Iedereen gaat ervan uit dat je goed verzekerd bent als je je huis via Airbnb verhuurt.”