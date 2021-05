Alle indicatoren van coronacrisis in ons land nog steeds in dalende lijn

Van 8 tot 14 mei werden elke dag gemiddeld 145,3 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een daling met 13 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 1.918 mensen (-17 procent) in het ziekenhuis, waarvan er 643 intensieve zorgen nodig hebben (-12 procent). Dat blijkt zaterdag uit het epidemiologisch rapport van Sciensano.

In de periode van 5 tot 11 mei werden er dagelijks gemiddeld 2.751 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 7 procent in vergelijking met de week voordien. In de provincies Luxemburg (+16 procent), Waals-Brabant (+8 procent) en Henegouwen (+2 procent) stijgt het aantal besmettingen nog wel. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.028.104 besmettingen geregistreerd.

In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 51.831 testen afgenomen, wat neerkomt op een toename van 7 procent. De positiviteitsratio bedroeg 6,1 procent. Dat getal ligt het hoogst bij de 10- tot 19-jarigen, waar 7,9 procent van de testen een positief resultaat heeft. Bij de 65-plussers worden het minste positieve testen (4,1 procent) afgenomen. In de provincie Vlaams-Brabant ligt de positiviteitsratio op 4,5 procent, dus onder de grens van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie als zorgwekkend bestempelt.

Het reproductiegetal staat op 0,89, wat betekent dat de epidemie nog altijd in kracht afneemt.

Voorts vielen er tussen 5 en 11 mei dagelijks gemiddeld zo’n 31,4 overlijdens ten gevolge van Covid-19, een daling met ruim 19 procent. In woonzorgcentra is op weekbasis nog gemiddeld één overlijden te betreuren, wat erop wijst dat de vaccinatiecampagne zijn vruchten afwerpt. De teller van het aantal overlijdens in ons land komt inmiddels uit op 24.664 Covid-19-overlijdens.

Intussen hebben ook 3,8 miljoen Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 33,2 procent van de totale bevolking. Zowat 1,2 miljoen landgenoten zijn al volledig gevaccineerd.