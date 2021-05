Bijzondere dief in Mechelen: “Steelt wielen van fiets, maar steekt nieuwe in de plaats”

Mechelen - Jesse Peeters uit Mechelen werd woensdag het slachtoffer van een bijzondere diefstal. Een onbekende verwisselde de wielen van zijn mountainbike door de wielen van een stadsfiets. Wie achter de opmerkelijke ruil zit, is voorlopig niet duidelijk, maar de politie onderzoekt de zaak.

Woensdagochtend parkeerde Jesse Peeters uit Mechelen zijn fiets in de fietsenstalling aan het station. “Dat doe ik iedere dag omdat ik de trein neem naar Leuven, waar ik op school zit”, vertelt hij. “Maar toen ik woensdagavond rond 17 uur terugkwam, merkte ik meteen iets raars op. Mijn fiets, een mountainbike van het merk Trek, stak opvallend ver uit het fietsenrek uit en ik zag ook dat mijn wielen los stonden.”

In eerste instantie dacht de Mechelaar aan een flauwe grap. “Ik dacht dat iemand me beet wilde nemen door mijn wielen los te zetten. Maar toen ik ze opnieuw wilde vastzetten, merkte ik dat het mijn wielen niet waren. Het waren wielen die volgens mij uit een stadsfiets komen, en dus niet thuishoren op een mountainbike. Blijkbaar vond iemand het nodig om de wielen te verwisselen.”

Geen dure fiets

Waarom de dief het gemunt had op de wielen van zijn Trek-fiets is onduidelijk. “Ik ben het speciaal nog eens gaan nakijken”, zegt Peeters. “Dit type fiets is momenteel te koop voor 450 euro. Het is dus helemaal geen dure fiets. Er stonden ook geen speciale wielen in. Die zijn dus ook niet zo veel waard. Ik kan maar niet begrijpen waarom iemand specifiek de wielen zou willen stelen, en al helemaal niet waarom hij er andere voor in de plaats geeft.”

Over de dader is momenteel niets bekend. “Het zou nog steeds een flauwe grap kunnen zijn, maar ik woon nog niet lang in Mechelen en ken hier niet zo veel mensen. Ik zou dus niet weten wie me dit zou willen lappen. Ik heb mijn verhaal daarom op Facebook gepost, want misschien heeft iemand iets gezien. Maar daar zijn nog geen tips uit voortgekomen. Ik heb ook klacht ingediend bij de politie. Maar ook van hen heb ik nog niets vernomen.”

De politie Mechelen-Willebroek bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de opmerkelijke wielenwissel. Jesse Peeters hinkt intussen op twee gedachten. “Natuurlijk vind ik het niet fijn dat mijn wielen gestolen zijn en wil ik ze het liefst zo snel mogelijk terug. Maar omdat de dief andere wielen in de plaats gaf, kan ik me gelukkig wel nog verplaatsen. Ondanks alles zorgt dat toch een beetje voor een dubbel gevoel.”