Moeder die ruzie tussen twee zoons wilde stoppen, met een mes in het oog gestoken

De steekpartij vond plaats in 1 van de appartementen in de Vlotgraslaan. Foto: svov

Dendermonde - Er heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaatsgevonden in de Vlotgraslaan in Dendermonde, zo laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat om intrafamiliaal geweld. Een moeder, die tussenbeide wilde komen bij een ruzie tussen haar twee zoons, werd met een mes in het oog getroffen. De dader werd gearresteerd.



In Dendermonde liep in de nacht van vrijdag op zaterdag in een appartement op de tweede verdieping aan de Vlotgraslaan een familieruzie uit de hand. Een 33-jarige man heeft zijn moeder daar gestoken en in het oog geraakt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak en stuurde het gerechtelijk lab ter plaatse. De man is gearresteerd en zal waarschijnlijk worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar ook de broer deelde in de klappen. Ook hij zou gestoken geweest zijn. Wat de aanleiding van de ruzie was, maakt deel uit van het onderzoek.