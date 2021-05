Zo kon de Franse Rambo, verdachte van een dubbele moord, drie dagen lang uit de greep van de politie blijven

“Excuseer me, ik geef me over.” Met die woorden liet Valentin Marcone, de 29-jarige verdachte van een dubbele moord in Frankrijk, zich vrijdagavond in de boeien slaan. Drie dagen eerder was een heuse klopjacht naar de “Franse Rambo” begonnen, maar toch wist hij lang uit de greep van de politie te blijven. Hoe deed hij dat?