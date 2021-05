Onrust Midden-Oosten: Israëlische aanval verwoest gebouw van al-Jazeera en Associated Press in Gazastrook

Nadat er eerst een waarschuwing werd uitgestuurd, heeft het Israëlische leger zaterdagnamiddag ook een aanval uitgevoerd op een gebouw in de Gazastrook. In het gebouw hadden internationale nieuwsmedia als al-Jazeera en Associated Press (AP) hun kantoor. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er vielen.

De escalatie in de Gazastrook is intussen al zes dagen aan de gang. Zaterdag kwamen tien Palestijnen - acht volwassenen en twee kinderen - om het leven bij een aanval op een vluchtelingenkamp. En in de namiddag werd een flatgebouw onder vuur genomen. “Bommen kunnen op ons kantoor vallen. We zijn de trappen vanop de elfde verdieping afgerend en zien het gebouw nu van ver”, zo schreef Fares Akram, een correspondent voor AP in de Gazastrook, op Twitter. Het Israëlische leger had inderdaad verwittigd dat ze het gebouw ging aanvallen.

Een uur na de waarschuwing begon het bombardement. Alles werd live uitgezonden door al-Jazeera. Het volledige gebouw werd met de grond gelijkgemaakt. Journalisten van AFP zagen hoe het dertien verdiepingen tellende gebouw door verscheidene raketten werd verpulverd.

Twee seconden

“Ik heb hier elf jaar lang gewerkt”, zegt al-Jazeera-correspondent Safwat al-Kahlout. “We hebben zo veel nieuws gebracht vanuit dit gebouw. We hebben hier heel wat professionele en persoonlijke dingen meegemaakt en in twee seconden is dat allemaal met de grond gelijk gemaakt. Toch is geen enkele collega gestopt met werken: we blijven het nieuws brengen.”

De CEO van Associated Press, Gary Pruitt, liet in een statement weten geschokt te zijn door de aanval. Hij bevestigde wel dat het bedrijf tijdig op de hoogte gebracht was en dat zijn journalisten op tijd het gebouw hadden kunnen verlaten.

Waarom het gebouw geviseerd werd, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger had men “militaire informatie gekregen over Hamas”. In het gebouw waren nog meer kantoren en ook appartementen. De woordvoerder zei ook dat ruim op voorhand werd gecommuniceerd dat het bombardement zou komen en dat iedereen de tijd had om te evacueren.

8 vrouwen, 2 kinderen

Eerder zaterdag waren er ook bombardementen geweest op een vluchtelingenkamp in het Westen van de Gazastrook. Onder de slachtoffers waren acht kinderen en twee vrouwen. Zij werden volgens medische bronnen gedood in een gebouw in het vluchtelingenkamp Al Shati.

In Israël stierf een man na een raketaanval vanuit Gaza. Zijn huis in Ramat Gan, in het centrum van Israël, werd geraakt. Volgens het Israëlische leger zijn intussen honderden raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook, gericht op doelwitten in het hele land.

Volgens de laatste schattingen vielen bij het escalerende conflict de voorbije dagen al 140 doden, onder wie 39 kinderen. Meer dan 950 mensen raakten gewond bij de Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Op Israëlisch grondgebied zijn 9 mensen om het leven gekomen, onder wie een jongetje van 6 jaar. Er vielen ook al meer dan 560 gewonden.