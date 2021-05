Opschudding over prijs van biertje op terras in Hoei: “Daarvoor heb je een goede whisky”

Omdat hij nog even moest wachten op zijn vrouw, besloot Fabian enkele dagen geleden een terrasje te doen in Hoei. Hij bestelde een biertje, dat lekker was, maar de rekening achteraf gaf hem een ietwat zure nasmaak. “Voor deze prijs heb je een goede whisky.”

Fabian, een man uit Amay, verslikte zich even in de rekening die hij kreeg van La Grande Brasserie, een horecazaak op de Grote Markt in Hoei, nabij de bekende Muur. Hij had één biertje gedronken - een donkere Tongerlo - en moest daarvoor liefst 7,5 euro betalen. “Toen ik de rekening kreeg, riep ik de ober terug om te vragen of hij zich niet vergist had. Maar dat bleek niet het geval. De prijs was wel degelijk correct.”

7,5 euro voor één biertje. Dat vindt Fabian - net als heel wat mensen die hem gelijk geven op social media - van het goede te veel. “Voor die prijs heb je een goede whisky”, zegt hij. “Door de prijzen zo te verhogen zullen ze hun klanten verliezen.”