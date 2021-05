Anderlecht voor vierde opeenvolgende keer kampioen in Women’s Super League na 2-0 zege tegen OHL

De opdracht voor de vrouwen van RSC Anderlecht was simpel vandaag: winnen van eerste achtervolger OH Leuven en een vierde opeenvolgende titel was een feit. Amper 10 minuten had Anderlecht nodig om de score te openen tegen seizoensrevelatie OHL. uiteindelijk eindigde de partij op 2-0, al had de score veel hoger kunnen oplopen. De voorsprong op OHL telt nu al 7 punten, terwijl Leuven nog maar 2 wedstrijden te spelen heeft. Anderlecht voor de vierde keer op rij kampioen dus, na een seizoen waarin de Brusselse overmacht groot was.

Een kampioenenmatch midden mei: de vrouwen van Anderlecht hadden waarschijnlijk een zonnig kampioenenscenario in gedachten, maar de weergoden hadden meer zin in een flinke regenbui. De speelsters van Anderlecht lieten het niet aan hun hart komen, en namen meteen het initiatief tegen Leuven. Al na 3 minuten kon Tine De Caigny – die na dit seizoen Anderlecht verlaat voor het Duitse Hoffenheim – Anderlecht op voorsprong schieten, maar de Gouden Schoen trof de paal.

Wullaert telt OHL in eerste helft al uit met twee goals

Anderlecht wou snel een voorsprong te pakken hebben, en na 10 minuten werd het aanvallend spel van paars-wit beloond: Vatafu bediende Tessa Wullaert met een heerlijke lange bal, Wullaert schoof de 1-0 voorbij Van Den Bergh.

Leuven speculeerde op de counter, maar Anderlecht speelde toch steeds enkele niveautjes hoger. Het kreeg in de eerste helft nog meer dan genoeg kansen om de wedstrijd dood te maken: Wijnants verscheen drie keer alleen voor doel, maar haar vizier stond niet scherp. Ook Van Gorp was dicht bij de 2-0, maar haar afstandsschot spatte uiteen op de lat. Leuven snakte naar de rust, maar die kwam net te laat: Wijnants pakte net voor affluiten uit met een knappe voorzet richting Wullaert, die haar 35ste doelpunt van het seizoen tegen de touwen kopte.

Foto: BELGA

Overbodige tweede helft

Leuven kwam fris en met meer aanvallende intenties uit de kleedkamers, Anderlecht kreeg het moeilijker om echt grote kansen af te dwingen. Toch kon Wullaert na een kleine tien minuten haar hattrick vervolledigen, maar haar schot werd in extremis afgeblokt. De grootste kans van de tweede helft kwam er na 65 minuten, maar het knappe hakje van Van Gorp werd nog gepareerd door Van den Bergh.

Aan de overkant bleef het nog steeds akelig stil, Anderlecht-doelvrouw Odeurs beleefde een eenzame namiddag. Een kwartier voor tijd was het bijna opnieuw prijs voor Wullaert, maar haar stevige knal was te centraal om een goed keepende Van Den Bergh te verontrusten. Beide ploegen leken vrede te nemen met een 2-0 eindstand, waardoor er niet al te veel spektakel meer te zien was in het Koning Boudewjinstadion.

Seizoensrevelatie Leuven slikt zo haar eerste nederlaag in de play-offs, terwijl Anderlecht met 11 op 15 knappe cijfers kan voorleggen. Anderlecht verloor dit seizoen nog maar 1 keer, en kroont zich oververdiend tot kampioen. Volgend seizoen doet paars-wit het wel met een andere coach, want Johan Walem neemt het roer over van Patrick Wachel. Hij moet er voor zorgen dat Anderlecht volgend seizoen zo ver mogelijk kan doorstoten in de Champions League.