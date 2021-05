Steekpartij in Antwerpen: man in levensgevaar naar ziekenhuis gebracht

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft zaterdagmiddag een melding gekregen van een vechtpartij in de buurt van de Bisschopstraat in Antwerpen. Bij aankomst vonden ze een zwaargewonde man met verschillende steekwonden. De man is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten zijn kort over 11 uur naar de Bisschopstraat in Antwerpen geroepen. Verschillende mensen meldden een vechtpartij. “Bij aankomst troffen we een zwaargewonde man aan met verschillende steekwonden”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Onze mensen dienden de eerste zorgen toe tot gespecialiseerde medische hulp ter plaatse kwam.” De man is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon een aantal verdachten arresteren. “Ieders betrokkenheid wordt onderzocht, net zoals de omstandigheden waarin de feiten hebben plaatsgevonden”, aldus Bruyns. “Vermoedelijk ging er aan de feiten een ruzie vooraf in een woning in de buurt.” De steekpartij is begonnen in de Bisschopstraat en ging verder in de Constitutiestraat en de Regentstraat. Het gerechtelijk labo is ter plaatse en de lokale recherche voert verder onderzoek.