Robert Lewandowski evenaart ongelooflijk Bundesliga-record van Gerd Müller en krijgt erehaag van eigen teamgenoten

Robert Lewandowski (32) heeft zaterdag het doelpuntenrecord van Gerd Müller in één Bundesliga-seizoen geëvenaard. De spits van Bayern München scoorde in de eerste helft tegen Freiburg zijn 40ste goal van het seizoen en komt daarmee op gelijke hoogte van Der Bomber. Lewandowski krijgt bovendien nog de kans om het record te breken, want de competitie eindigt pas volgende week - en de match tegen Freiburg is nog steeds bezig.

De Poolse aanvaller trapte Bayern in de 26e minuut van de partij in en tegen Freiburg op voorsprong vanaf de penaltystip. Na zijn doelpunt toonde Lewandowski een T-shirt met een foto van Müller. Daaronder stond de boodschap “4ever Gerd”. Zijn ploegmaats en de staf van de landskampioen vormden een erehaag voor de topspits.

👏 | Robert Lewandowski scoort z’n 4️⃣0️⃣ste doelpunt van het seizoen en evenaart zo het record van Gerd Müller! 🔴⚪️ pic.twitter.com/ITjZWw1vCt — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 15, 2021

Gerd Müller lukte zijn record in het seizoen 1971-1972, eveneens in het shirt van Bayern München. Het leek de voorbije vijf decennia onmogelijk in de buurt te komen van Müllers doelpuntentotaal, maar dit seizoen slaagde Lewandowski er dan toch in. De Pool miste nochtans vijf van de 33 tot dusver gespeelde competitiewedstrijden.

Lewandowski is inmiddelso ook de op één na meest scorende spits in de geschiedenis van de Bundesliga. Hij scoorde 275 goals in 348 duels: 201 daarvan waren voor Bayern München en 74 voor Borussia Dortmund. Gerd Müller heeft ook dat record in handen: Der Bomber scoorde tijdens zijn carrière 365 goals in 427 Bundesliga-wedstrijden. Dat record zal Müller dus nog wel even in handen houden.