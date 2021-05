Hebben de brandstichters het pleit gewonnen? Plannen voor nieuw asielcentrum opgeborgen

Bilzen -

Nee, er komt geen asielcentrum in Bilzen, in het voormalige rusthuis waar in november 2019 uit protest tegen de komst van vluchtelingen nog brand werd gesticht. Belangrijkste reden volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V): het aantal vluchtelingen is zo gedaald dat het anders leeg zou staan. En dat is te kostelijk.