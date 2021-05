Massatest op Limburgse school: “Al de zoveelste keer voor mijn zoontje”

Heusden-Zolder -

Alle leerlingen en leerkrachten van de vrije basisschool De Brug in Heusden-centrum worden vandaag getest na een corona-uitbraak op school. Zondagavond wordt beslist hoe het dan verder moet. “Dit is al de zoveelste coronatest voor mijn zoontje”, zegt Tuba Ciftci. “Maar hoe meer testen, hoe geruster we als ouder zijn.”