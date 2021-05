Alcoholslot boomt: van 9 in 2018 naar 590 in 2020

Het alcoholslot boomt: waar er in 2018 nog 9 geïnstalleerde apparaten waren, zijn dat er in 2020 al 590. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) in de Franstalige kranten van Sudpresse.

Jaren bleek het alcoholslot geen populaire alternatieve sanctie in de rechtbanken. Tot in 2018 de wet veranderde. Sindsdien zijn rechters verplicht iedereen die met meer dan 1,8 promille achter het stuur kruipt er een op te leggen, net als wie in drie jaar tijd twee keer betrapt wordt met meer dan 1,2 promille. Met resultaat: volgens veiligheidsinstituut VIAS werden vorig jaar wekelijks 20 a 25 alcoholsloten opgelegd. Nog uit cijfers van Sudpresse blijkt dat de alternatieve straf vooral in Vlaanderen opgelegd wordt: slechts 12% van de alcoholsloten worden in Wallonië geïnstalleerd.

De minister is tevreden: “Meer nog dan boetes en rijverboden is dit soort alternatieve straf voor mij onderdeel van een effectievere aanpak om te veel tragedies op onze wegen te vermijden.”

LEES OOK. Elke week krijgen 20 chauffeurs alcoholslot