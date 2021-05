Duizenden betogen in Brussel voor #FreePalestine

Brussel - Aan de Kunstberg, hartje Brussel, zijn zaterdagmiddag enkele duizenden betogers hun onvrede komen uiten tegen de burgeroorlog in Israël. De politie spreekt van zo’n zevenduizend aanwezigen.

Verschillende Palestijnen klommen met vlaggen op standbeelden of staken vuurwerk af. Allen hebben ze maar één boodschap: “Free Palestine.” De vele pancartes tonen foto’s van overleden kinderen en ingestorte gebouwen, met dank aan Israëlische luchtraketten. “Als je zo vaak op straat moet komen om duidelijk te maken dat kinderen doden verkeer is, dan weet je dat de mensheid verloren is”, staat op één van de borden.

“Boycot Israëlische producten”

De betoging is net als die van enkele dagen geleden georganiseerd door de Association belgo-palestinienne (ABP), met de steun van tientallen ngo’s. Er wordt opgeroepen tot het boycotten van Israëlische producten én op een openlijke veroordeling van de Israëlische “aanval” door de Europese Unie en/of de Belgische regering. “Wij vragen België om het Israëlische apartheidsbeleid ten opzicht van het Palestijnse volk aan de kaak te stellen”, zegt Nadia Farkh van ABP.

“Er is sprake van een versnelling van het beleid waarbij Palestijnen worden verdreven, door de vestiging van kolonisten in de Palestijnse wijken van Jeruzalem. De Belgische regering moet Israël ook oproepen tot het respecteren van het internationaal recht, zo klinkt het. “We kunnen een bezetter en degenen die bezet worden niet op voet van gelijkheid plaatsen. We moeten ervoor zorgen dat de verdrijvingen en de kolonisatie ophouden.”

Meerdere Palestijnse sprekers benadrukten dat deze burgeroorlog - want daar begint het elke minuut meer op te lijken - een strijd is tussen joden en moslims, maar tussen een bezetter en een onderdrukker.

In heel Europa betogingen

Ook elders in de wereld wordt er betoogd. In Parijs doet de politie momenteel een poging om de betoging af te breken. In Rijsel bijvoorbeeld mocht wel betoogd worden. Duizenden mensen namen deel aan optochten in bijvoorbeeld Madrid, Londen, Genève, Berlijn, Hamburg, Den Haag en Brussel. Ook in Irak en Tunesië betuigden betogers hun steun aan de Palestijnen.