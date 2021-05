Er waren eens een psychologe, een barvrouw en twee Gouden Schoen-winnaars: de kampioenenploeg van Anderlecht aan u voorgesteld

‘t Is gebeurd. Anderlecht heeft de titel op zak bij de vrouwen. Door enkele misstappen werd het op het einde nog spannender dan verwacht, maar over het hele seizoen bekeken was paars-wit uiterst dominant en bij moment zelfs indrukwekkend. We stellen de kampioenenploeg aan u voor, met de hulp van verdedigster en psychologe Britt Vanhamel.