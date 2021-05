Belgen vooral op zoek naar tweedehandsauto’s: Tesla drie keer meer gezocht

De tweedehandsauto is populair. Althans: populairder dan nieuwe auto’s. Dat blijkt uit cijfers die La Libre Belgique kon inkijken. Hoewel de totale automarkt kromp in 2020, hielden de tweedehandswagens nog relatief goed stand: zo werden 555.742 nieuwe voertuigen ingeschreven, 19,2% minder dan in 2019. Daartegenover staan 875.554 tweedehandse voertuigen (-3,9%). Opvallend: naar een tweedehands Tesla wordt intussen al bijna 3 keer meer gezocht.

Uit de analyse van La Libre blijkt verder ook dat op tweedehands.be, de grootste zoekertjessite van het land, voornamelijk gezocht wordt naar Volkswagen, BMW en Mercedes. Daarna volgen Audi en Ford. Tesla duikt intussen ook bescheiden op op de website, waar 46.066 keer naar gezocht werd in de eerste vier maanden van dit jaar. Dat is 270% meer dan in dezelfde periode in 2020.