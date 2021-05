Brussel / Sint-Joost-ten-Node -

In de Dwarsstraat in Sint-Joost-ten-Node vindt zaterdag sinds kort na de middag een grote politie-interventie plaats. Dat bevestigen het Brusselse parket en de lokale politie Brussel Noord. Over de aard en reden van die interventie wordt voorlopig echter geen commentaar gegeven. Volgens de politie is er een ruime veiligheidszone ingesteld maar gaat het niet om terrorisme. Hoe lang de operatie nog zou duren, is voorlopig onduidelijk.