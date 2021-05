Rocket Lab faalt opnieuw bij raketlancering

De Amerikaanse lanceerfirma Rocket Lab is er voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd niet in geslaagd zijn Electron-draagraket te lanceren, zo heeft het in het Californische Long Beach gevestigde bedrijf bevestigd.

Vanop zijn private lanceerbasis in Nieuw-Zeeland liet Rocket Lab om 13.11 uur Belgische tijd een Electron vertrekken. De eerste trap leek 2,5 minuten na de start er zoals gepland mee op te houden. De tweede trap sloeg echter enkele seconden na ontsteking af, terwijl hij meer dan zes minuten had moeten functioneren.

Twee 55 kilo wegende aardobservatiesatellieten van het bedrijf Black Sky gingen daardoor verloren.

In juli vorig jaar was zeven kleine commerciële satellieten hetzelfde lot beschoren, na een panne in de eerste rakettrap. Tussen de twee mislukkingen in waren er wel zes opeenvolgende geslaagde missies van de Electron.

Sinds de maidenvlucht in 2017 faalde de Electron slechts drie keer.