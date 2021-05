Youri Tielemans is pas derde Belg die scoort in FA Cup-finale (en ook de andere twee zult u heel goed kennen)

Met zijn beslissende treffer in de FA Cup-finale heeft Youri Tielemans ook een fraai stukje Belgische geschiedenis geschreven. De middenvelder van Leicester City is pas de derde landgenoot die erin slaagt om te scoren in de finale. En opmerkelijk genoeg gebeurde dat pas voor het eerst in 2018.

Tijdens de finale van 2018 tussen Chelsea en Manchester United was Eden Hazard de man die voor de beslissing zorgde. De Rode Duivel scoorde toen in de 22ste minuut vanaf de penaltystip de enige goal van de match: Chelsea won met 1-0.

Een jaar later was er opnieuw een Belg aan het feest in de finale. Manchester City verpletterde toen Watford met 6-0 op Wembley. Kevin De Bruyne tekende toen voor de voor de derde goal en werd ook uitgeroepen tot man van de match.