Engelse media lyrisch na glansprestatie Youri Tielemans: “Eén van de mooiste doelpunten uit de geschiedenis van de FA Cup finale”

Vijfde keer, goede keer. Na vier verloren FA Cup finales, waarvan de laatste in 1968-1969, was het zaterdagavond eindelijk prijs voor Leicester City. Dankzij een schitterende knal van Youri Tielemans versloeg Leicester Chelsea met het kleinste verschil. En dat Tielemans naast zijn doelpunt ook een uitstekende match speelde, zag ook de Britse pers.

“Youri Tielemans maakte één van de mooiste FA Cup finaledoelpunten ooit en bezorgde Leicester voor het eerst in hun geschiedenis de trofee”, stak BBC van wal. “De Belg besliste een spannend duel met een spectaculair schot vanop zo’n 25 meter dat voorbij Chelsea-doelman Kepa in de bovenhoek vloog. De getalenteerde 24-jarige zal door de kwaliteit van deze treffer de eer opeisen voor de gewonnen FA Cup finale. Daarnaast zorgde ook de rest van zijn optreden dat hij tot Man van de Match werd gekroond.”

Bij The Mirror vinden we eenzelfde teneur. “Youri Tielemans scoorde één van de mooiste doelpunten uit de geschiedenis van de FA Cup finale. Als er ooit een treffer het verdiende om een wedstrijd te winnen, dan is het wel het doelpunt van de Belg. De dynamische centrale middenvelder van Leicester werd in zijn tienerjaren bij Anderlecht getipt voor grote dingen, een belofte die hij zeker heeft waargemaakt. Tielemans was de beste speler op het veld en hij besliste de wedstrijd op passende wijze.”

Foto: AP

“Explosie van extase”

Ook de Daily Mail had niets dan lof voor Youri Tielemans, dat hem als enige Leicester-speler een 9 op 10 gaf in de spelersbeoordeling. “Auteur van een sensationeel doelpunt, één van de beste ooit gezien op Wembley. Een uitstekende vertoning in het hart van het middenveld, brak Chelsea-aanvallen of en creëerde kansen.”

The Independent beschreef het doelpunt de Rode Duivel nog eens in detail voor diegenen die het gemist hadden. “Tielemans schoot raak, met een raket van een schot dat een explosie van extase teweegbracht. Wat hadden we zo’n geluid gemist. Kepa Arrizebalaga had geen schijn van kans de knal te stoppen.”

