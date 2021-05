Youri Tielemans is met weergaloos doelpunt grote held bij Leicester: “Ik kreeg een berichtje dat zei dat ik in de bovenhoek moest mikken”

Minuut 63. Bam! Chelsea-doelman Kepa zag de bal staalhard aan zich voorbij zoeven en in de winkelhaak belanden. Auteur van dit wondermooie doelpunt: Youri Tielemans. En die kwam na de wedstrijd met een amusant detail. “Ik kreeg vandaag een berichtje dat zei dat ik in de bovenhoek moest mikken. En dat deed ik.”

“Het voelt goed, het voelt fantastisch”, aldus matchwinnaar Youri Tielemans. “Ik ben heel blij dat ik met mijn goal het team kan helpen om de overwinning binnen te halen. Het was een spannende wedstrijd en om dan te scoren in de finale! Ik ben heel blij voor het team en de fans. Ik kreeg vandaag een berichtje dat zei dat ik in de bovenhoek moest mikken. Dat deed ik.”

Er waren zaterdagavond maar liefst 21.000 bezoekers die de finale live bijwoonden in Wembley. “Het was heel speciaal om er de fans bij te hebben”, zei de Rode Duivel daarover. “Ik hoop dat iedereen veilig was. Ook de fans die thuis keken. Ik hoop dat ze trots zijn op ons.”

Foto: EPA-EFE

Opnieuw tegen Chelsea

Tielemans dacht ook aan de familie van Srivaddhanaprabha, de overleden eigenaar van Leicester, die een paar jaar geleden om kwam in een helikopterongeluk. “Het is heel emotioneel voor hem (de zoon van Srivaddhanaprabha die nu voorzitter is, nvdr.) en zijn familie omdat ze deze club hebben opgebouwd en glorie hebben bezorgd na het winnen van de Premier League. Het is geweldig om dan nu ook de FA Cup te winnen.”

Dinsdag moet Leicester opnieuw aan de bak tegen Chelsea. Dan spelen The Foxes een levensbelangrijke competitiewedstrijd met het oog op een Champions League-ticket. “Dat is een heel belangrijke wedstrijd. Als we winnen, zitten we hopelijk in de Champions League. We moeten er gewoon weer helemaal voor gaan. Maar nu moeten we genieten en vieren. We denken later wel aan dinsdag.”

.