Het probleem-Brussel: waar virus hardst woekert, komen minste mensen om hun prik

De vaccinatiecampagne in Vlaanderen loopt op volle toeren, maar in Brussel heeft de overheid het moeilijk om genoeg mensen naar de vaccinatiecentra te krijgen. In sommige Brusselse gemeenten heeft nog niet één op de vijf inwoners een prik gekregen – minder dan de helft van het gemiddelde in Vlaanderen. “Sommigen lezen niet eens hun uitnodiging, zo blijkt.”