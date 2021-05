Monniken krijgen ook in beroep gelijk in strijd tegen multinational: ‘heilig water’ van Rochefort lijkt gered

Het hof van beroep in Luik heeft het vonnis bevestigd dat de burgerlijke rechtbank in Marche-en-Famenne in augustus 2019 uitsprak, in de zaak tussen de abdij van Rochefort en de kalkreus Lhoist. Maar het bedrijf geeft de jarenlange strijd mogelijk nog niet op. Het onderzoekt of cassatie mogelijk is. Beide partijen strijden om het grondwater dat Rochefort zijn unieke smaak geeft.

Lhoist wilde de kalkgroeve van La Boverie in Rochefort uitdiepen, om tot 2046 kalksteen te kunnen exploiteren. De onderneming wilde daarom testen uitvoeren met het oppompen van water uit het ondergrondse waterbekken onder de groeve, wat ook het water is dat de bron Tridaine bevoorraadt, die dan weer van groot belang is voor de abdij van Rochefort.

Het bedrijf verkreeg daarvoor een vergunning, maar die werd aangevochten door de monniken van de naburige abdij. Zij meenden immers dat het uitdiepen van de kalkgroeve zou leiden tot het opdrogen van de Tridaine, wat dan weer gevolgen zou hebben voor de kwaliteit van het grondwater. En dat grondwater stelt de monniken in staat hun bekende trappistenbier te brouwen. Het bedrijf wist al vanaf de start van de activiteiten in de groeve, in de jaren 1950, dat maar tot een bepaalde diepte kan worden gegraven, argumenteren de monniken. Het was aan Lhoist om alternatieven te zoeken, aldus nog de monniken.

Het vonnis van 2019 stelde de monniken in het gelijk. De rechtbank besliste toen op basis van een document uit 1833 dat Lhoist niet mag raken aan de uitwatering van het bronwater. Het hof van beroep in Luik heeft dat vonnis nu bevestigd.