Silvio Berlusconi verlaat ziekenhuis na complicaties door corona

Silvio Berlusconi heeft zaterdag het ziekenhuis mogen verlaten nadat hij daar zowat een week had vertoefd vanwege complicaties die te maken hebben met zijn coronabesmetting vorig jaar.

De vroegere premier was dinsdag opgenomen, voor de vierde keer dit jaar. “Hij kan niet wachten om weer helemaal aan de slag te gaan”, zei de coördinator van zijn partij Forza Italia. De 84-jarige politicus slaagde erin het ziekenhuis te verlaten zonder in het vizier te komen van fotografen en cameralieden die hem opwachtten. Toen Berlusconi in september genezen was van COVID-19 vertrouwde hij toe dat hij de dood nabij was geweest.

