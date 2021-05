Meisje (17) na 22 dagen van stilgevallen boot gehaald

Een 17-jarig meisje uit het Afrikaanse land Ivoorkust is eind april na 22 dagen van een boot gehaald door de Spaanse luchtmacht. Aicha, zoals het meisje heet, is samen met twee anderen de enige overlevende van de 59 passagiers op het schip.

De boot dreef zo’n 500 kilometer onder het Spaanse eiland Ferro. Toen de boot was gesignaleerd, is er direct een helikopter gestuurd om de drie overlevenden te redden. Luitenant Cristana Justo vertelt in gesprek met BBC dat de drie fysiek er slecht aan toe waren. Ze hadden uitdrogingsverschijnselen.

Van de koers geraakt

Ook Aicha deelt haar verhaal met de zender: “Na twee dagen op de boot hadden we geen eten en drinken meer. Op dag vier was ook de brandstof op.” Door de wind en de stroming raakte de boot van de geplande koers. De tiener vertelt hoe ze mensen om haar heen snel zag verzwakken. Uiteindelijk stierven 56 passagiers. Drie weken na de reddingsactie is Aicha weer volledig hersteld.