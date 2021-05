“KRC Genk ruikt bloed: Club Brugge kan maar beter winnen tegen Antwerp”

We zijn zeven wedstrijden ver in de Champions’ play-offs en alleen KRC Genk kon nog maar wedstrijden winnen. Tegen elke tegenstander één keer. Het is nu al de ploeg van deze eindronde. De zege was verdiend. Anderlecht maakte te weinig klaar. Club kan maar beter winnen tegen Antwerp. Anders wordt het link met op de laatste speeldag Club Brugge-Genk.