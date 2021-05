Percy Tau is eerste keer beslissend voor Brighton: ex-Anderlechtspeler helpt ploeg van Trossard met assist aan gelijkspel tegen West Ham

Percy Tau is voor de eerste keer dit seizoen beslissend geweest voor Brighton. De Zuid-Afrikaanse aanvaller, die eerder dit seizoen de overstap maakte van Anderlecht naar de Engelse eersteklasser, was goed voor een assist in het 1-1 gelijkspel tegen West Ham. Leandro Trossard startte in de basis en werd 7 minuten voor tijd naar de kant gehaald.

De twee doelpunten vielen allebei in de slotfase van de wedstrijd. In de 84ste minuut leek Danny Welbeck Brighton de overwinning te bezorgen nadat hij perfect werd aangespeeld door invaller Percy Tau, die zo in zijn zesde wedstrijd voor Brighton voor het eerst beslissend was.

Maar dat was buiten Said Benrahma, een andere invaller, gerekend. Benrahma maakte een paar minuten later met een mooi afstandsschot immers alweer de gelijkmaker. Het was bovendien zijn eerste doelpunt voor West Ham.

Door het gelijkspel doet West Ham een slechte zaak in de strijd om een Champions League-ticket. Het staat nu zesde met een achterstand van vijf punten op nummer 4 Chelsea. Met nog slechts zes punten te verdienen ziet het er dus niet goed uit voor The Hammers.