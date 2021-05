Vincent Kompany: “Kwestie van tijd voor we dit soort matchen winnen”

Voor Anderlecht is de tweede plaats en het bijbehorend ticket voor de CL-voorrondes bijna onmogelijk geworden na de nederlaag tegen RC Genk. Paars-wit moet daarvoor 6 op 6 halen en is afhankelijk van de rivalen.

“De tweede plaats is quasi weg, maar quasi is een heel belangrijk woord”, aldus Vincent Kompany. “We gaan proberen elke match nog te winnen zoals we dat ook vandaag hebben gedaan. Het verschil met Genk was opnieuw klein. Voetballend hadden we heel goeie momenten. We waren zelfs beter aan de bal dan vorige woensdag in Genk. Ik zag mooie combinaties en spelpatronen, maar in de laatste zone moesten ze niet hard werken om ons tegen te houden. De laatste pass ontbrak, de juiste keuze... Genk was beter in de pressing en gasten als Ito en Bongonda speelden meer kat en muis. Je kunt die jongens net als Onuachu niet vergelijken met onze jonge spelers. Dat zijn gasten die in hun carrière al heel veel scoorden. Onze spelers zijn 4-5 jaar jongers en moeten die ervaring nog opdoen. Zelfs voor Cyriel Dessers geldt dat. Die heeft ook juiste keuzes leren maken bij Heracles en staat nu op de goeie plaats om de 1-2 te maken. Het is echter een kwestie van tijd voor wij dat ook leren en dit soort wedstrijden winnen. Dat hebben we nu ook geprobeerd door in het middenveld een ervaren speler te brengen (Trebel, nvdr), maar een onnodige fout en bijhorende stilstaande fase zorgde voor de nederlaag.”