Onrust Midden-Oosten: “Zware regen van raketten” afgeschoten vanuit Gazastrook

De Palestijnse beweging Hamas heeft in de nacht van zaterdag op zondag volgens het Israëlische leger opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Er is vanuit de Gazastrook een “zware regen van raketten” afgeschoten naar het midden en het zuiden van het land, twitterde het leger zondagochtend vroeg. Mannen en vrouwen, kinderen en oudere mensen schuilen allen in bunkers.

Het islamitische Hamas, dat door de EU beschouwd wordt als een terroristische organisatie, controleert de Gazastrook van waaruit militante Palestijnen nu al dagen raketten afvuren op Israël.

Eerder zaterdag werden er zo nog drie keer kort na elkaar raketten afgevuurd op het gebied rond Tel Aviv. In de naburige stad Ramat Gan kwam een man bij een raketinslag om het leven. De Israëlische luchtmacht vernielde vervolgens een veertien verdiepingen tellend gebouw in de Gazastrook, waar onder andere mediabedrijven zoals het persagentschap Associated Press (AP) kantoren hebben. Een woordvoerder van de militaire tak van Hamas dreigde er daarop mee vanaf middernacht opnieuw raketten af te zullen vuren op Tel Aviv.

Iran zegt Hamas te zullen steunen in strijd tegen Israël

Iran heeft de Palestijnse beweging Hamas zijn steun toegezegd in het conflict met Israël rond de Gazastrook. In een telefoontje met Hamasleider Ismail Haniyeh verzekerde de commandant van de al-Quds Brigade, generaal Esmail Qa’ani, de Palestijnse beweging van zijn volledige steun, zo berichten Iraanse staatsmedia.

Haniyeh bedankte Iran naar verluidt voor die steun en verklaarde volgens de nieuwszender al-Alam dat de strijd tegen Israël niet enkel die van Hamas is, maar die van de hele islamitische wereld.

Eerder had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken nog op de valreep een bezoek aan Oostenrijk, dat gepland stond voor zaterdag, geannuleerd nadat de regering in Wenen aan verschillende van haar gebouwen de Israëlische vlag had gehesen. Tijdens dat bezoek zou het normaal gezien vooral zijn gegaan over de in Wenen lopende onderhandelingen rond de verlenging van de nucleaire deal die in 2015 met Iran werd afgesloten.

Iran beschouwt Israël als zijn aartsvijand en steunt anti-Israëlische verzetsgroepen, waaronder Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza, en de Hezbollah-militie in Zuid-Libanon. Teheran had eerder deze week al “de brutale en wrede misdaden van Israël tegen de Palestijnen krachtig veroordeeld”, maar verder houdt het land zich in het huidide conflict momenteel eerder op de achtergrond. Waarnemers denken dat dit onder andere te maken heeft met het feit dat Iran de nucleaire onderhandelingen niet op het spel wil zetten. Teheran zou namelijk erg graag zien dat de Amerikaanse sancties, die de Iraanse economie de voorbije twee jaar in een grote crisis hebben gestort, worden opgeheven.

VN-chef ‘diep verontrust’ over aanval Israël op mediagebouw

VN-chef António Guterres is “ontzet” door de burgerslachtoffers in de Gazastrook en “diep verontrust” over de aanval van Israël op een gebouw waarin internationale media waren gevestigd. Dat heeft zijn woordvoerder Stephane Dujarric in een zaterdag (lokale tijd) vrijgegeven verklaring gezegd.

Hij was ook “ontzet” door het “toenemende aantal burgerslachtoffers, waaronder de dood van tien leden van dezelfde familie, onder wie kinderen, als gevolg van een Israëlische luchtaanval gisteravond”, vervolgde Dujarric. “De secretaris-generaal herinnert alle partijen eraan dat elke willekeurige aanval op burger- en mediastructuren in strijd is met het internationaal recht en koste wat kost moet worden vermeden”, zei hij.

Israëlische lucht- en artillerieaanvallen op Gaza hebben sinds maandag 145 mensen gedood, onder wie 41 kinderen, en nog eens 1.100 verwond, zeggen gezondheidsfunctionarissen. Het gaat om het ergste geweld in de regio sinds 2014. Palestijnse gewapende groepen hebben minstens 2.300 raketten afgevuurd op Israël, waardoor tien mensen omkwamen, onder wie een kind en een soldaat. Meer dan 560 Israëli’s raakten gewond. De Israëlische luchtverdediging heeft veel raketten onderschept.

VN-Veiligheidsraad

De Amerikaanse minister van Israël-Palestijnse Zaken Hady Amr voert zondag gesprekken met Israëlische leiders voordat hij Palestijnse functionarissen ontmoet om “duurzame kalmte” te zoeken, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de VN-Veiligheidsraad komt zondag bijeen om het geweld te bespreken.