Finalisten van Koningin Elisabethwedstrijd voor piano bekend

In het Flageygebouw in Brussel zijn zaterdagavond de zes finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano bekendgemaakt. Dat zijn in alfabetische volgorde Jonathan Fournel (Frankrijk), Keigo Mukawa (Japan), Sergei Redkin (Rusland), Tomoki Sakata (Japan), Dmitry Sin (Rusland) en Vitaly Starikov (Rusland).

Er werden dit jaar uitzonderlijk slechts zes finalisten geselecteerd, in plaats van twaalf, om de geldende veiligheidsmaatregelen te kunnen respecteren. De zes finalisten zullen zich nu een week afzonderen in de Muziekkapel Koningin Elisabeth voor ze vanaf maandag 24 mei in Bozar de strijd aangaan. De winnaar kennen we op zaterdag 29 mei.

Aan het concours, dat oorspronkelijk in 2020 gepland stond, namen van de 74 geselecteerde kandidaten uiteindelijk 58 kandidaten deel. Ze kwamen uit alle hoeken van de wereld, maar niet uit België.

Om de twintigste editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano dit jaar toch te laten doorgaan, werd een aantal veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Zo werd het aantal halvefinalisten beperkt tot 12, in plaats van de gebruikelijke 24 halvefinalisten.

Elke halvefinalist speelde een concerto van Mozart met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Frank Braley, die zelf de eerste prijs won op het concours van 1991. Aansluitend op het concerto speelde de halvefinalist een recital van het verplicht werk en twee volledig verschillende recitalprogramma’s naar eigen keuze, waaruit de jury er één kiest. De Franse componist Pierre Jodlowski schreef het verplicht werk, “Nocturne”, speciaal voor de Koningin Elisabethwedstrijd.