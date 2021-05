Paus Franciscus ziet kindermisbruik als “psychologische moord”

Paus Franciscus beschouwt seksueel misbruik van kinderen als een soort “psychologische moord”. De daden worden volgens hem bijvoorbeeld begaan op scholen, in sport- en recreatievoorzieningen en in religieuze gemeenschappen, maar ook door individuen. Die vergrijpen moeten consequent aan het licht worden gebracht, zei de katholieke kerkleider zaterdag in het Vaticaan.

“Kindermishandeling is een soort ‘psychologische moord’ en in veel gevallen een annulering van de kindertijd”, waarschuwde Franciscus.

De paus maakte zijn opmerkingen tijdens een audiëntie voor leden van de Italiaanse antimisbruikvereniging genaamd Meter. Het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting is een plicht van alle staten, zei hij. Ze moeten zowel mensenhandelaars als daders van misbruik vervolgen en straffen, aldus de geestelijke leider van de katholieke kerk. De 84-jarige paus had kritiek op het promoten van kinderpornografie via internet en verschillende sociale media.

De katholieke kerk zelf is ook herhaaldelijk bekritiseerd omdat ze gevallen van kindermishandeling binnen haar eigen gelederen verdoezelde. Het instituut wordt geconfronteerd met herhaalde beschuldigingen dat degenen die hoge functies bekleden binnen de Kerk, de beschuldigingen niet snel genoeg behandelen.