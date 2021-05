250 familieleden en vrienden herdenken verongelukte Tibau (18): “Hij was een topkerel, altijd een lach op zijn gezicht”

Lille / Kasterlee -

Ongeveer 250 vrienden en familieleden van Tibau Verelst brachten zaterdagavond een mooi eerbetoon aan de achttienjarige jongeman uit Kasterlee die zondagnacht op Poeyelheide in Lille overleed na een ongeval. De aanwezigen legden bloemen neer en luisterden ook naar zijn favoriete muziek. Het verlies van een heel geliefde jongeman was heel groot. “Tibau was een legend en een topkerel. Hij had altijd een lach op zijn gezicht”, zeggen enkele vrienden.